У Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей

Цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми

Щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті. Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.

Заступник мера міста Патрік Алмонор заявив, що ситуація залишається «критичною».

«У нас є майже 50 будинків, які постраждали від пожежі, і більшість з них потрібно буде знести», – сказав Алмонор.

За словами чиновника, цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми. При цому люди збирали паливо в каністри прямо з вантажівки.

Гаїті страждає від серйозної нестачі палива, що призвело до відключень електроенергії та протестів.

Місцеві чиновники кажуть, що рятувальні роботи наразі тривають, і очікується, що кількість загиблих зросте.

В країні оголошено триденну національну жалобу.