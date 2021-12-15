  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей
    Фото: EPA/UPG

    Цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми

    Щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті. Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.

    Заступник мера міста Патрік Алмонор заявив, що ситуація залишається «критичною».

    «У нас є майже 50 будинків, які постраждали від пожежі, і більшість з них потрібно буде знести», – сказав Алмонор.

    За словами чиновника, цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми. При цому люди збирали паливо в каністри прямо з вантажівки.

    Гаїті страждає від серйозної нестачі палива, що призвело до відключень електроенергії та протестів.

    Місцеві чиновники кажуть, що рятувальні роботи наразі тривають, і очікується, що кількість загиблих зросте.

    В країні оголошено триденну національну жалобу.

    Теги: вантажівки смерть водій Гаїті Tank
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей