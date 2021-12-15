У Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей
Цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми
Щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті. Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.
Заступник мера міста Патрік Алмонор заявив, що ситуація залишається «критичною».
«У нас є майже 50 будинків, які постраждали від пожежі, і більшість з них потрібно буде знести», – сказав Алмонор.
#BREAKING #HAITI— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 14, 2021
HAITI : TRAGIC GAS TANKER EXPLOSION IN CAP HAITIEN!
At least 50 people were burned alive when a gas tanker exploded in the Haitian city of Cap Haitien on Tuesday morning.#BreakingNews #Video #Explosion #TankerExplosion #CapHaitien pic.twitter.com/P05AeIYNfB
За словами чиновника, цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми. При цому люди збирали паливо в каністри прямо з вантажівки.
#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) December 14, 2021
Гаїті страждає від серйозної нестачі палива, що призвело до відключень електроенергії та протестів.
At least 50 people have lost their lives in a fuel tanker explosion that occurred in the town of Cap-Haitien, Haiti. #CapHaitien #Haiti #Haitiexplosion #explosion #anews pic.twitter.com/4bNHgOlNig— ANews (@anews) December 14, 2021
Місцеві чиновники кажуть, що рятувальні роботи наразі тривають, і очікується, що кількість загиблих зросте.
В країні оголошено триденну національну жалобу.