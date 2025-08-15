У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)

Вибух пролунав у пороховому цеху заводу «Эластик» в Рязанській області РФ

У Рязанській області РФ на заводі «Эластик» пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Це вже не перший подібний інцидент на підприємствах у цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, вибух стався в пороховому цеху заводу «Эластик», розташованого в Шилівському районі Рязанської області. Після вибуху виникла пожежа.

💥На болотах вибухнув пороховий цех заводу «Еластик» у Шиловському районі Рязанщини. Троє загиблих і 20 постраждалих.

Будівля цеху повністю зруйнована.



Будівля цеху повністю зруйнована. pic.twitter.com/63xqQdQ3qI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2025

Повідомляють про трьох загиблих і 20 постраждалих. Проте дані не є офіційними і точними, у місцевих телеграм-каналах повідомляють, що кількість загиблих уже досягла 5 людей, ще деякі лишаються під завалами.

Будівлю порохового цеху повністю зруйновано.

Завод «Эластик» є одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, порохів і боєприпасів.

Як відомо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в РФ, а також пункту управління російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У рамках зниження наступального потенціалу росіян, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів противника.