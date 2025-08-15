Головна Світ Соціум
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
Будівлю порохового цеху повністю зруйновано
колаж: glavcom.ua

Вибух пролунав у пороховому цеху заводу «Эластик» в Рязанській області РФ

У Рязанській області РФ на заводі «Эластик» пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Це вже не перший подібний інцидент на підприємствах у цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, вибух стався в пороховому цеху заводу «Эластик», розташованого в Шилівському районі Рязанської області. Після вибуху виникла пожежа.

Повідомляють про трьох загиблих і 20 постраждалих. Проте дані не є офіційними і точними, у місцевих телеграм-каналах повідомляють, що кількість загиблих уже досягла 5 людей, ще деякі лишаються під завалами.

Будівлю порохового цеху повністю зруйновано.

Завод «Эластик» є одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, порохів і боєприпасів.

Як відомо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в РФ, а також пункту управління російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У рамках зниження наступального потенціалу росіян, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів противника.

Теги: росія вибух завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)
У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)

