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    У світі

    У Грузії мікроавтобус зірвався з 80-метрового обриву: майже два десятки загиблих

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    <p>ДТП сталася в&nbsp;Душетському муніципалітеті</p> - У Грузії мікроавтобус зірвався з 80-метрового обриву: майже два десятки загиблих

    ДТП сталася в Душетському муніципалітеті

    Президент і прем'єр Грузії висловили співчуття сім'ям загиблих в аварії

    У Грузії пасажирський мікроавтобус зірвався з 80-метрової висоти, в результаті чого загинули 17 осіб, троє людей отримали важкі травми.

    Про це повідомляє МВС республіки.

    ДТП сталася в Душетському муніципалітеті біля села Бісо на одній з ділянок автодороги Шатілі. 

    Очевидці заявляють, що транспортний засіб впав з обриву після можливого зіткнення з легковим автомобілем. Грузинські ЗМІ також відзначають, що мікроавтобус належить місцевій туристичній компанії. Вони припускають, що в ньому перебували туристи з Тбілісі.

    На даний момент проводиться ідентифікація загиблих і постраждалих. На місце події прибули заступник міністра внутрішніх справ Йосип Челідзе і глава служби з управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебрішвілі.

    «Рятувальні роботи, незважаючи на складні рельєфні й метеорологічні умови, ведуться в безперервному режимі», — йдеться в повідомленні МВС.

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем'єр-міністр Георгій Гахар висловили свої співчуття сім'ям загиблих в аварії.

    До слова, на Хмельниччині автобус на смерть збив жінку.

    ДТП громадський транспорт смерть Грузія
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