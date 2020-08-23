У Грузії мікроавтобус зірвався з 80-метрового обриву: майже два десятки загиблих



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ДТП сталася в Душетському муніципалітеті

Президент і прем'єр Грузії висловили співчуття сім'ям загиблих в аварії

У Грузії пасажирський мікроавтобус зірвався з 80-метрової висоти, в результаті чого загинули 17 осіб, троє людей отримали важкі травми.

Про це повідомляє МВС республіки.

ДТП сталася в Душетському муніципалітеті біля села Бісо на одній з ділянок автодороги Шатілі.

Очевидці заявляють, що транспортний засіб впав з обриву після можливого зіткнення з легковим автомобілем. Грузинські ЗМІ також відзначають, що мікроавтобус належить місцевій туристичній компанії. Вони припускають, що в ньому перебували туристи з Тбілісі.

На даний момент проводиться ідентифікація загиблих і постраждалих. На місце події прибули заступник міністра внутрішніх справ Йосип Челідзе і глава служби з управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебрішвілі.

«Рятувальні роботи, незважаючи на складні рельєфні й метеорологічні умови, ведуться в безперервному режимі», — йдеться в повідомленні МВС.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем'єр-міністр Георгій Гахар висловили свої співчуття сім'ям загиблих в аварії.

До слова, на Хмельниччині автобус на смерть збив жінку.