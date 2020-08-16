У Грузії стався землетрус магнітудою 3,2 бала



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Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів

Інформація про руйнування не надходила

На заході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2 бала. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Як наголошується, підземні поштовхи були зафіксовані о 02:31 за тбіліським часом у селі Мухура, недалеко від міста Ткібулі (регіон Імеретія). Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

Інформація про руйнування не надходила.

До слова, 4 серпня на сході Туреччини стався потужний землетрус. Загалом було зафіксовано п’ять підземних поштовхів.

Нагадаємо, 30 липня у Японії стався землетрус.

Також 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

У червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, заході Ірану в провінції Керманшах стався землетрус магнітудою 5,1. Іран періодично потерпає від землетрусів через розташування на тектонічних зламах.