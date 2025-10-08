Головна Світ Політика
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж

В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
Акції протесту проти Нобоа тривають з середини вересня
фото: Reuters

На автомобілі лідера Еквадору було виявлено сліди від куль

Кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа атакували близько 500 осіб, коли він прямував до провінції Каньяр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами міністра навколишнього середовища Еквадору Інес Мансано, Нобоа прямував на відкриття водоочисної станції в Каньярі, коли його кортеж оточили сотні протестувальників. Також на автомобілі президента виявили кульові отвори, однак сам Нобоа не зазнав поранень.

За даними поліції, після нападу було затримано п’ятьох підозрюваних. Адміністрація президента заявила, що нападники діяли «за наказом радикалів», і їм буде висунуто звинувачення у тероризмі та замаху на вбивство.

Наприкінці вересня кортеж Нобоа також закидали камінням. Під час інциденту в машині з президентом перебували іноземні дипломати, в тому числі представник Ватикану і посол ЄС. Ніхто з політиків тоді не постраждав.

Акції проти Нобоа тривають в Еквадорі з середини вересня. Приводом для них стала відмова влади від субсидування дизельного палива в країні. Влада пояснила рішення бажанням скоротити держвитрати, боротьбою з контрабандою пального і вивільненням коштів на соціальні програми.

Протести проти еквадорської влади з того моменту неодноразово переростали в протистояння з поліцією. Уряд країни звинувачує в організації заворушень наркокартелі, а напади на представників влади характеризує як терористичні акти.

До слова, десятки тисяч мешканців та місцевих лідерів у центральній провінції Еквадору Азуай вийшли на вулиці, вимагаючи призупинення гірничодобувного проєкту канадської компанії Dundee Precious Metals, який, на їхню думку, вплине на життєво важливий водний резерв.

