Віцепрезидент США пояснив, чому європейські лідери відмовляли Трампа дзвонити Путіну

Трамп після переговорів з лідерами ЄС та Зеленським дзвонив Путіну

Європейськ лідери наполягати на тому, що спершу команди мають підготувати телефонний дзвінок

В ефірі Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про те, як відбувався дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Путіну, передає «Главком».

Венс розповів, що у Кремлі не очікували отримати дзвінок від американського президента вранці, і, за словами Венса, Трамп вирішив раптово подзвонити Путіну. З його розповіді стає зрозуміло, що розмова відбулась без відповідного протоколу та підготовки.

Та віцепрезидент відзначив це, як прагнення Трампа доводити справи до кінця попри «нісенітницю деяких дипломатичних протоколів».

Венс розповів, що європейські лідери були проти цього дзвінка через те, що потрібна була належна перевірка і команди мають підготувати телефонний дзвінок. Та Трамп тільки перепитав про те, яка година зараз у Москві.

«Президент (Трамп – «Главком») сказав щось на кшталт: ні, ні, я хочу поговорити з цим хлопцем, я збираюся поговорити з цим хлопцем, і я думаю, що це не заборонено. Без жодної нісенітницької дипломатії ми частково досягли такого прогресу, а ми досягли значного прогресу», – каже Венс.

.@VP: "The President says, 'We've had a pretty good meeting. I'm going to go call Vladimir Putin and see what he says about it.' Everybody's like, 'Oh, you're going to call him next week?' And he's like, 'What time is it in Moscow? Let's call him right now.'" 🤣 pic.twitter.com/klcUVHGFkG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 20, 2025

Як зазначив віцепрезидент Венс, Трамп використовує будь-які можливості, що досягнути прогресу. І це, каже Венс, Штатам вдалось.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, президент України Володимир Зеленський також розповідав, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну. За словами президента, Трамп здійснив дзвінок Путіну після обговорень з європейськими лідерами гарантій безпеки та потенційної зустрічі на рівні лідерів США, Росії та України.

Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились. Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього.