Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
Мерц під час конференції «коаліції охочих» запропонує Женеву як місце для майбутніх переговорів
фото: tagesschau.de

Швейцарія неодноразово підтверджувала, що готова до проведення зустрічі між Зеленським та Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував зустрітися українському лідеру Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

За словами німецького канцлера, він запропонує Женеву на конференції «коаліції охочих» у четвер, 4 вересня. Раніше президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер підтверджувала, що країна готова до проведення зустрічі між Зеленським та Путіним. Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору Володимиру Путіну «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори про припинення війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

Читайте також:

Теги: переговори Фрідріх Мерц Швейцарія Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривають необхідні слідчі дії у справі про вбивство Андрія Парубія
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 05:44
США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»
США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»
23 серпня, 06:16
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
20 серпня, 15:46
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
20 серпня, 14:28
Глава католицької церкви наголосив, що після тривалого часу війни слід шукати дипломатичні шляхи
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
15 серпня, 12:02
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
8 серпня, 22:52
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35

Політика

Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua