Мерц під час конференції «коаліції охочих» запропонує Женеву як місце для майбутніх переговорів

Швейцарія неодноразово підтверджувала, що готова до проведення зустрічі між Зеленським та Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував зустрітися українському лідеру Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

За словами німецького канцлера, він запропонує Женеву на конференції «коаліції охочих» у четвер, 4 вересня. Раніше президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер підтверджувала, що країна готова до проведення зустрічі між Зеленським та Путіним. Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору Володимиру Путіну «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори про припинення війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.