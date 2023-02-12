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У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною
фото з відкритих джерел

Стихійне лихо магнітудою 4,3 бала зафіксовано заході Грузії, неподалік від кордону з Туреччиною

У суботу, 11 лютого, у грузинському місті Озургеті, що розташоване за 70 кілометрів від кордону з Туреччиною, місцевих жителів налякали підземні поштовхи. Про це повідомила телекомпанія «Мтаварі архі» з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Інституту наук про Землю.

Зазначається, що землетрус стався о 19:33 (18:33 за київським часом) і був магнітудою 4,3 бала.

Його епіцентр був розташований у районі гори Бахмаро біля міста Озургеті.

Місцеві мешканці заявляють, що сильно відчували підземні поштовхи у багатоповерхових будинках. Після пережитого на тлі повідомлень з сусідньої Туреччини, люди бояться повертатися до своїх осель у багатоповерхових будівлях.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, після цього землетрусу зафіксовано ще два підземні поштовхи. Їхня магнітуда становила 3 бали. Епіцентр також розташовувався в районі Озургеті.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії

Наразі кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб. Всесвітня організація з охорони здоров'я повідомляє про приблизно 26 мільйонів постраждалих. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха. 

З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

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