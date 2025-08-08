Головна Країна Політика
Уряд звільнив заступника Лісового

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд звільнив заступника Лісового
Винницький обіймав посаду заступника міністра освіти з 2023 року
фото: The Ukrainians

За словами Михайла Винницького, рішення про його звільнення є «політичним»

Кабінет міністрів ухвалив відставку Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти. Винницький назвав це «політичним рішенням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис колишнього посадовця.

Винницький зазначив, що обіймав свою посаду 812 днів, що вдвічі більше запланованого спочатку. Коментуючи відставку він зазначив, що рішення про відставку було потрібними, аби зберегти курс реформ.

«Це рішення було політичним: потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які «дякують» цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)», – каже він.

Як відомо, з 19 травня 2023 року Винницький був призначений на посаду заступника міністра освіти і науки України.

З 2014 по 2020 рік був радником трьох міністрів освіти і науки України, відповідав за супровід впровадження в Україні визнаного в ЄС ступеня доктора філософії (на заміну радянського ступеня кандидата наук), брав участь у низці робочих груп із написання законів, вдосконалення підзаконних актів, які стосувалися академічної мобільності, визнання в Україні іноземних дипломів, активізації студентського самоврядування.

У 2019-2022 роках очолював секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У 2002 році отримав ступінь магістра і доктора філософії в Кембриджському університеті Великобританії.

Крім того, він понад 20 років викладає на кафедрі соціології Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (НаУКМА), а також в Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ).

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

До слова, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.

