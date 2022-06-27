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  4. У Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці
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    Соціум

    У Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці

    У Ізраїлі категорично заборонено купатися на пляжах, де немає рятувальників - У Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці
    У Ізраїлі категорично заборонено купатися на пляжах, де немає рятувальників
    фото: МАДА

    Хлопець репатріювався з мамою та 13-річною сестрою після початку війни в Україні

    Репатріант з України потонув у морі біля пляжу Аргаман в Акко увечері в неділю, 26 червня. Підлітока витягнули із води у критичному стані, спроби Служби швидкої допомоги (МАДА) повернути його до життя не мали успіху, повідомили в Ізраїльській рятувальній службі.

    Пізніше стало відоме ім'я потонулого. Це Гліб Шустек репатріювався з мамою та 13-річною сестрою після початку війни в Україні.

    Хлопчик потонув о 19:30 – тобто за годину, коли рятувальників на пляжі вже не було, бо їхній робочий день завершився. Увечері 26 червня Гліб прийшов на море із приятелями та зайшов у воду. Через якийсь час хлопчики схаменулися, що друг пропав. Гліба Шустека виявили у воді та винесли на берег.

    До прибуття парамедиків врятувати хлопчика намагалися перехожі, які робили йому штучне дихання.Коли прибула бригада швидкої допомоги, підліток лежав непритомний. Він не дихав, і в нього не промацувався пульс. Проте парамедики розпочали реанімаційні процедури, що включали застосування дефібрилятора та медикаментозну терапію. Однак це не допомогло. Смерть репатріанта було констатовано на місті.

    Зазначимо, що в Ізраїлі категорично заборонено купатися на пляжах, де немає рятувальників, тоді як репатріанти з колишнього СРСР звикли купатися в диких місцях та не знають особливостей ізраїльських водойм.

    Раніше на пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

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    Теги: росія окупанти війна пляжі смерть парамедики Україна небезпека окупація #stoprussia
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    У Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці