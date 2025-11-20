У Японії пожежа знищила цілий міський квартал

Масштабна пожежа в Оіті знищила близько 170 будинків і забрала життя одного жителя

У японському місті Оіта на острові Кюсю сталася сильна пожежа, яка повністю зруйнувала район Саганосекі та пошкодила ще близько 130 будівель. Внаслідок трагедії загинув один житель. Про це повідомляє Bild.

Пожежа почалася увечері 18 листопада і тривала до ранку 19 листопада. Вогонь швидко поширився через щільну забудову кварталу традиційними дерев’яними будинками та перекинувся на ліс на найближчому півострові.

«Коли ми прибули на місце, все вже було у вогні. Летіли великі іскри, пожежні рукави та інше обладнання горіли, і пожежникам довелося евакуюватися», – розповів заступник начальника пожежної служби Оіти Тосіюкі Шуто.

Вогонь знищив площу 49 гектарів. Тепер влада прагне розмістити людей, які залишилися без житла.

