Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Японії пожежа знищила цілий міський квартал

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Японії пожежа знищила цілий міський квартал
Масштабна пожежа знищила квартал у японському місті Оіта
фото: Bild

Масштабна пожежа в Оіті знищила близько 170 будинків і забрала життя одного жителя

У японському місті Оіта на острові Кюсю сталася сильна пожежа, яка повністю зруйнувала район Саганосекі та пошкодила ще близько 130 будівель. Внаслідок трагедії загинув один житель. Про це повідомляє Bild.

Пожежа почалася увечері 18 листопада і тривала до ранку 19 листопада. Вогонь швидко поширився через щільну забудову кварталу традиційними дерев’яними будинками та перекинувся на ліс на найближчому півострові.

«Коли ми прибули на місце, все вже було у вогні. Летіли великі іскри, пожежні рукави та інше обладнання горіли, і пожежникам довелося евакуюватися», – розповів заступник начальника пожежної служби Оіти Тосіюкі Шуто.

Вогонь знищив площу 49 гектарів. Тепер влада прагне розмістити людей, які залишилися без житла.

Нагадаємо, що Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання, зокрема, літак та рятувальників. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні.

Читайте також:

Теги: пожежа Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після пожежі від храму залишився тільки бетонний каркас
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
14 листопада, 21:14
СБУ повідомила про ураження другого за величиною нафтового порту рф
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії
14 листопада, 14:01
У Києві через ворожу атаку загинула людина
У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
14 листопада, 05:56
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці внаслідок атаки
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
14 листопада, 02:00
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19
Пожежа охопила дах будівлі
Масштабна пожежа в Буковелі: горить готель Premium Club SPA (відео)
7 листопада, 16:20
Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа
Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів ворога у Башкортостані
7 листопада, 14:03
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
7 листопада, 00:46
Євген Клопотенко приготував борщ для японців та пригостив учасників міжнародної конференції
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
27 жовтня, 15:13

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua