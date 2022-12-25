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У Єгипті під час матчу обрушилася трибуна з уболівальниками. Постраждали 27 людей (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Єгипті під час матчу обрушилася трибуна з уболівальниками. Постраждали 27 людей (відео)
Майже 30 людей постраждали під час обвалення трибуни на баскетбольному матчі в Єгипті
фото із відкритих джерел

Баскетбольний матч за Суперкубок Єгипту було зупинено

У Єгипті ді час баскетбольного матчу за Суперкубок країни обвалилася трибуна з уболівальниками. Про це повідомляє elbalad.news.

На стадіоні імені Хасана Мустафи наприкінці третьої чверті матчу впала трибуна. На думку експертів, падіння залізного роздільника на одній із трибун стало результатом створеної вболівальниками тисняви.

Внаслідок аварії постраждали щонайменше 27 людей. Медики повідомили, що більшість травм не загрожують життю: це в основному переломи. Усіх постраждалих відправили до лікарень.

Баскетбольний матч за Суперкубок Єгипту було зупинено. Гравці обох команд одразу кинулися надавати допомогу потерпілим уболівальникам.

Нагадаємо, у Чехії в місті Гавіржов під час народних гулянь обвалилася ланцюгова карусель. Конструкція з сидіннями височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів. У міру спуску обертання повинно було закінчитися, однак через технічну несправність цього не сталося.

Теги: Єгипет Суперкубок аварія баскетбол

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