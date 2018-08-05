У Європі спека може побити температурний рекорд



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У 1977 році температура повітря у Європі може перевищити 48 градусів

У країнах Європи на цих вихідних може бути побитий температурний рекорд 1977 року, який становив 48 градусів за шкалою Цельсія. Про це повідомляє The Guardian.

«У деяких районах Португалії температура досягає 46 градусів. У деяких іспанських містах – до 44 градусів. У Франції через хвилю спекотного повітря, що прийшла із Африки, зупинили роботу 4 ядерних реакторів. Таким чином, експерти говорять, що на цих вихідних у Європі може бути побито температурний рекорд 1977 року, тобто 48 градусів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

Погода в Україні в неділю, 5 серпня, буде спекотною та сухою, лише у західних та північних областях прогнозують короткочасні грозові дощі.