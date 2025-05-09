Лев XIV проводить першу месу в Сікстинській капелі

Богослужіння знаменує початок його понтифікату після смерті Папи Франциска

Новий Папа Римський Лев XIV проводить у Сікстинській капелі першу месу разом із Колегією кардиналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Богослужіння знаменує початок його понтифікату після смерті Папи Франциска. Опісля очікується обід Папи з кардиналами, які обрали його вчора, 8 травня.

Під час своєї першої меси новий Папа вирішив відобразити свою багатомовну спадщину. Він провів службу італійською мовою, перше читання було англійською, а друге – іспанською.

Під час меси віряни згадують Тайну Вечерю Ісуса Христа і звершують Євхаристію (Причастя). Це центральний обряд у римо-католицькій традиції. У ній беруть участь кардинали.

Опівдні в неділю, 11 травня, Лев XIV проведе молитву «Царице неба» з лоджії базиліки Святого Петра.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову.

«Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.

Понтифік закликав вірян не боятися і об'єднатися з Богом. Він подякував всім кардиналам, які його обрали.