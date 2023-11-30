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У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)
До ліквідації пожежі було залучено 13 одиниць техніки ДНС
фото: Tengrinews.kz

У хостелі, де сталася пожежа, проживали студенти-іноземці

У ніч на 30 листопада в місті Алмати (Казахстан) сталася пожежа в хостелі, в результаті якої загинули 13 людей. Про це повідомляє Tengrinews.kz із посиланням на ДНС.

Повідомлення про пожежу на вулиці Аді Шаріпова надійшло до рятувальників о 05:33 за місцевим часом.

На момент прибуття першого пожежного підрозділу вогонь вирував у підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку, де перший поверх та підвальне приміщення переобладнані під хостел. Загальна площа пожежі становила 30 кв. м.

Пожежу було ліквідовано за годину. У ході розвідки та гасіння пожежі виявлено, попередньо, 13 загиблих, особи встановлюються. Імовірно, вони загинули від отруєння чадним газом.

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фото: Tengrinews.kz

У хостелі, ймовірно, перебували 72 особи, самостійно евакуювались 59 осіб.

Відомо, що в хостелі проживали молоді люди - студенти і робітники. Про це повідомив аким Алмалінського району Алмати Айдар Жакібаєв.

За його словами, мешкали там і студенти-іноземці.

«Зараз особи (загиблих – ред.) встановлюються, але, наскільки ми можемо знати, це молоді люди - або студенти, або робітники. Серед евакуйованих студенти медуніверситету - громадяни Індії або Пакистану», – заявив Жакібаєв.

На місці пожежі було задіяно 46 осіб та 13 одиниць техніки ДНС Алмати.

Причина пожежі та загибелі людей встановлюється.

Теги: пожежа Казахстан рятувальники

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