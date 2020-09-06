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    У світі

    Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю

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    Після дводенного польоту 6 вересня апарат успішно приземлився на заданому майданчику - Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю
    Після дводенного польоту 6 вересня апарат успішно приземлився на заданому майданчику

    Апарат, призначений для мирного дослідження космічного простору

    Китайський багаторазовий експериментальний космічний апарат, запущений в п’ятницю, 4 вересня 2020 року, повернувся на Землю

    Про це повідомляє урядова агенція Сіньхуа.

    «Після дводенного польоту 6 вересня апарат успішно приземлився на заданому майданчику», – зазначає агентство.

    Наголошується, що експеримент пройшов вдало.

    «Повний успіх цього експерименту знаменує важливий прорив у технологічних дослідженнях Китаю космічних кораблів багаторазового використання, які забезпечать більш зручний та недорогий шлях до мирного використання космосу», – наголошується у повідомленні.

    Нагадаємо, 5 травня, Китай здійснив успішний запуск нової важкої ракети-носія Чанчжен-5Б (Великий похід-5Б). Ракета Чанчжен-5Б вивела на орбіту експериментальну версію пілотованого космічного корабля нового покоління без екіпажу.

    До слова, 1 червня китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.

    Як повідомлялося, у липні, Китай успішно вивів на задані орбіти три наукові супутники. Запуск ракети-носія «Чанчжен-4Б» відбувся з космодрому Тайюань в північнокитайської провінції Шаньсі. На борту ракети, зокрема, знаходиться супутник, призначений для виявлення темної матерії.

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