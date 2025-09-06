Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна

Трамп повідомив, що у 2026 році в Маямі відбудеться саміт «Великої двадцятки»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки», який відбудеться в 2026 році в Маямі, повідомляє «Главком».

Репортер поставив запитання щодо можливої участі лідерів Китаю та Росії на саміті G20, що відбудеться у 2026 році у США.

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – сказав Трамп.

Трамп повідомив, що в 2026 році в Маямі відбудеться саміт «Великої двадцятки», присвячений 250-річчю створення США.

Трамп не уточнив, що саме він мав на увазі під словами про «спостерігачів». Росія та Китай є членами G20, і лідери цих країн неодноразово брали участь у самітах цієї групи.

Водночас американський президент підтвердив, що він не відвідає цьогорічний саміт «Великої двадцятки», який відбудеться в листопаді у Йоганнесбурзі, Південна Африка.

«Я не поїду цього року», – заявив Трамп, додаючи, що у нього були складні стосунки з лідерами Південної Африки. Замість нього саміт відвідає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

