Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
фото: АР

Трамп повідомив, що у 2026 році в Маямі відбудеться саміт «Великої двадцятки»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки», який відбудеться в 2026 році в Маямі, повідомляє «Главком».

Репортер поставив запитання щодо можливої участі лідерів Китаю та Росії на саміті G20, що відбудеться у 2026 році у США.

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – сказав Трамп.

Трамп повідомив, що в 2026 році в Маямі відбудеться саміт «Великої двадцятки», присвячений 250-річчю створення США.

Трамп не уточнив, що саме він мав на увазі під словами про «спостерігачів». Росія та Китай є членами G20, і лідери цих країн неодноразово брали участь у самітах цієї групи.

Водночас американський президент підтвердив, що він не відвідає цьогорічний саміт «Великої двадцятки», який відбудеться в листопаді у Йоганнесбурзі, Південна Африка. 

«Я не поїду цього року», – заявив Трамп, додаючи, що у нього були складні стосунки з лідерами Південної Африки. Замість нього саміт відвідає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. 

Дональд Трамп прокоментував своє рішення щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни, підкресливши важливість відновлення сили та рішучості у США.

Теги: росія саміт Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін G20

