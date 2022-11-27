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У Китаї спалахнули масштабні антиковідні протести

Надія Клочко
glavcom.ua
У Китаї спалахнули масштабні антиковідні протести
Жителі великих міст Китаю виходять на протести проти жорстких карантинних обмежень
фото з відкритих джерел

Учасники протестів у Китаї виголошують антиурядові гасла

В останні дні в Пекіні, Шанхаї, Сіані, Нанкіні та інших китайських містах спалахнули протести проти політики суворих протикоронавірусних обмежень та блокувань. Обмеження та політика «нуль ковід», що проводиться лідером Сі Цзіньпіном, викликають поступове поширення демонстрацій на інші міста.

Хвиля громадянської непокори, яка включала протести в Урумчі, де сталася пожежа, а також в інших місцях Пекіна та інших містах, досягла безпрецедентного рівня в материковому Китаї з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади десять років тому.

Внаслідок пожежі в четвер, 24 листопада, яка забрала життя 10 людей у висотній будівлі в Урумчі, столиці регіону Сіньцзян. У п'ятницю ввечері натовпи вийшли на вулицю, скандуючи «Покінчимо з блокуванням!» Багато інтернет-користувачів припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, тому що будівля була частково заблокована. В Урумчі, місті з населенням 4 млн людей, деякі люди були заблоковані на цілих 100 днів.

Як повідомляє BBC, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхая. Студенти також провели демонстрації в університетах Пекіна і Нанкіна. На акції протесту в Шанхаї – найбільшому місті Китаю і світовому фінансовому центрі на сході країни – люди відкрито вигукували гасла «Сі Цзіньпін, йди!» і «Комуністична партія, йди!»

Також відомо, що символом акцій протесту, що спалахнули в кількох регіонах країни проти карантинних заходів, стали чисті аркуші паперу. Студенти університетів у містах Нанкін та Пекін тримають чисті аркуші паперу на знак мовчазного протесту, що пояснюється прагненням уникнути арешту.

Китай дотримується підписаної Сі Цзіньпіном політики нульової епідемії Covid-19, навіть попри те, що більшість світу намагається співіснувати з коронавірусом. Китай захищає цю політику як рятівну та необхідну для запобігання перевантаженню системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. 

До слова, в Україні в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу. 

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Теги: коронавірус протест Китай

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