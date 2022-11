У Китаї спалахнули масштабні антиковідні протести

Учасники протестів у Китаї виголошують антиурядові гасла

В останні дні в Пекіні, Шанхаї, Сіані, Нанкіні та інших китайських містах спалахнули протести проти політики суворих протикоронавірусних обмежень та блокувань. Обмеження та політика «нуль ковід», що проводиться лідером Сі Цзіньпіном, викликають поступове поширення демонстрацій на інші міста.

Хвиля громадянської непокори, яка включала протести в Урумчі, де сталася пожежа, а також в інших місцях Пекіна та інших містах, досягла безпрецедентного рівня в материковому Китаї з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади десять років тому.

Well… This is happening In China. They’re standing against the restrictions, mandates and anything dealing with cv19…. The first clip is from the largest iPhone factory in the world - China 😐 #RizzaIslam #IntellectualXtremist #ChinaUprisingThread pic.twitter.com/DE5quH1bl2 — Rizza Islam official (@RizzaIslam) November 27, 2022

Just come in. As a relay, at this moment hundreds of students are gathering on the campus of Tsinghua University (one of the tops in China) chanting “ freedom of expression democracy rule of law”, after dozens of such gatherings seen on campuses nationwide over past two days. pic.twitter.com/LUa4KPyqJh — Vivian Wu (@vivianwubeijing) November 27, 2022

Students in Beijing’s Tsinghua University openly opposing the Covid lockdowns. The university is considered the forge of Chinese leader. Current Chinese President Xi Jinping and predecessor Hu Jintao are alumni. #China #Beijing pic.twitter.com/jCdL6bNd7x — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

Внаслідок пожежі в четвер, 24 листопада, яка забрала життя 10 людей у висотній будівлі в Урумчі, столиці регіону Сіньцзян. У п'ятницю ввечері натовпи вийшли на вулицю, скандуючи «Покінчимо з блокуванням!» Багато інтернет-користувачів припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, тому що будівля була частково заблокована. В Урумчі, місті з населенням 4 млн людей, деякі люди були заблоковані на цілих 100 днів.

The nationwide protests in China this weekend were sparked by a fire in the capital of Xinjiang where residents of an apartment building were trapped inside for months due to Covid lockdown and many burned alive ⚠️ ⚠️



🔊sound... 🚨#chinaprotests #covidpic.twitter.com/7PVqzxMN6R — Libs of TikTok (@LibFails) November 27, 2022

Як повідомляє BBC, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхая. Студенти також провели демонстрації в університетах Пекіна і Нанкіна. На акції протесту в Шанхаї – найбільшому місті Китаю і світовому фінансовому центрі на сході країни – люди відкрито вигукували гасла «Сі Цзіньпін, йди!» і «Комуністична партія, йди!»

Також відомо, що символом акцій протесту, що спалахнули в кількох регіонах країни проти карантинних заходів, стали чисті аркуші паперу. Студенти університетів у містах Нанкін та Пекін тримають чисті аркуші паперу на знак мовчазного протесту, що пояснюється прагненням уникнути арешту.

Китай дотримується підписаної Сі Цзіньпіном політики нульової епідемії Covid-19, навіть попри те, що більшість світу намагається співіснувати з коронавірусом. Китай захищає цю політику як рятівну та необхідну для запобігання перевантаженню системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування.

