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В Японії помер легендарний топменеджер Suzuki Motor

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Японії помер легендарний топменеджер Suzuki Motor
Під керівництвом Осаму Сузукі рівень продажів Suzuki зріс вдесятеро
фото з відкритих джерел

У віці 91 років Сузукі повністю залишив раду директорів компанії

Колишній головний виконавчий директор Suzuki Motor Corporation Осаму Сузукі помер у віці 94 років. Причиною смерті стала злоякісна лімфома. Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що Сузукі помер в Японії, а саме в лікарні міста Хамамацу. Він керував компанією понад 40 років (з 1978 до 2021 року) на різних керівних посадах – як президент, голова правління та CEO.

Під керівництвом Осаму Сузукі рівень продажів компанії зріс з 300 млрд єн до понад 3 трлн єн. Зокрема, він зосередив стратегію компанії на виробництві компактних автомобілів для ринків, що розвиваються, замість конкуренції на ринках США та Китаю.

Одним із найважливіших його досягнень був вихід на індійський ринок через співпрацю з Maruti Udyog Ltd у 1983 році. Вони разом запустили спільне виробництво автомобіля Maruti 800, який завоював велику популярність в Індії й забезпечив зростання спільного підприємства. Зараз дочірня компанія Maruti Suzuki India контролює 41,7% автомобільного ринку Індії.

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Осаму Сузукі народився у 1930 році в Японії
фото з відкритих джерел

Осаму Сузукі народився у 1930 році в центральній Японії. До Suzuki приєднався у 1958 році, одружившись із дочкою тодішнього президента компанії й взявши її прізвище. У 2015 році він передав посаду президента своєму сину Тосіхіро Сузукі, а у 2021 році у віці 91 року повністю залишив раду директорів компанії.

Як повідомлялося, у лінійці Toyota з’явиться недорогий компактний електрокросовер. Розробляють його спільно із Suzuki. Цю інформацію представники японського концерну підтвердили британському виданню Autocar.

До слова, лінійку Suzuki Swift 2025 модельного року поповнить заряджена версія Sport. «Гарячий» хетчбек В-класу дебютує в кінці нинішнього або на початку наступного року.

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Теги: Suzuki Японія автомобіль смерть

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