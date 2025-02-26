Китай може оснастити роботів термобаричною зброєю: як вона працює

Наземних роботів планують оснастити термобаричними боєприпасами для «зачистки» підземних комплексів

Військові вчені Китаю запропонували оснастити наземних безпілотних роботів термобаричними боєголовками – зброєю масової ураження, яка поступається за смертоносністю тільки ядерній зброї. Про це інформує «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

«Це перша офіційна заява Китаю про плани щодо розміщення спірних боєприпасів на безпілотних системах», – зазначила газета.

Термобарична зброя начинена різними порошкоподібними металами та неметалами. Вона детонує у дві фази: спочатку відбувається розсіювання аерозолю, а потім утворюється надзвукова вогненна куля, температура якої досягає 2500 градусів Цельсія (4532 за Фаренгейтом). Вакуумний ефект, що виникає, руйнує легені і кришить бетон.

У журналі Journal of Ordnance Equipment Engineering було опубліковано дослідження, з якого випливає, що в сучасних містах електромагнітні та GPS-перешкоди, а також щільна забудова нейтралізують переваги традиційної зброї. Видання також послалося на результати навчань Народно-визвольної армії (НОАК) щодо ведення боїв у міських умовах, які показали, що дрони, начинені лише легкою зброєю, можуть не впоратися із супротивником, що сховався у будинках чи підземних бункерах.

Команда вчених з Китайського випробувального та науково-дослідного інституту артилерійської промисловості в Сіані та Нанкінського університету науки та технологій протестувала безпілотники та наземних роботів у різних бойових сценаріях на міських макетах.

Вчені виявили оптимальну конфігурацію дронів, що включає фотоелектричні та радарні системи для виявлення замаскованих цілей, а також конфігурацію наземних роботів, яких планують оснастити термобаричними боєприпасами для «зачистки» підземних комплексів.

Раніше у Китаї створено найпотужнішу у світі камеру на основі лазера для стеження за іноземними військовими супутниками. Китайські вчені досягли кількісного стрибка в технології оптичного зображення за допомогою потужного лазера, який міг би змінити глобальні стандарти спостереження, потенційно дозволивши Пекіну ретельно досліджувати іноземні військові супутники з неперевершеною точністю або розрізняти деталі приміром людське обличчя, з низької навколоземної орбіти.