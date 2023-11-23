У КНДР стався масштабний викид води з ядерного реактора – МАГАТЕ

Реактор потужністю 5 МВт(е) був зупинений на три-чотири тижні, однак зараз ймовірно запрацював

Продовження ядерної програми Північної Кореї є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН

У Північній Кореї з середини жовтня спостерігається масштабний викид води з ядерного реактора в комплексі в Йонбені. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Yonhap.

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Гроссі розповів про результати спостереження свого агентства за легководним реактором (LWR) на ядерному комплексі в 100 км на північ від Пхеньяна.

«Підвищений рівень активності спостерігався на LWR і поблизу нього. З середини жовтня 2023 року спостерігався сильний відтік води із системи охолодження», – заявив він.

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Очільник МАГАТЕ наголосив, що продовження ядерної програми Північної Кореї є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Видання зазначає, що таким чином він натякнув на можливий тестовий запуск об'єкта, який може бути призначений для виробництва більшої кількості розщеплюваного матеріалу для ядерних бомб.

«Реактор потужністю 5 МВт(е) був зупинений на три-чотири тижні протягом вересня та початку жовтня 2023 року, однак зараз є ознаки роботи. Існують також ознаки поточної роботи заводу з центрифужного збагачення та його прибудови», – додав Гроссі.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

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Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.