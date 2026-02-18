Головна Світ Політика
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі
Словаччина відкрила стратегічні запаси нафти після оголошення надзвичайного стану
фото: TASR

Братислава випустила стратегічні резерви через зупинку постачання нафти та очікує альтернативні поставки через нафтопровід Adria

Словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації у нафтовому секторі через припинення постачання сировини, що стало наслідком пошкодження нафтопроводу «Дружба».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Aktuality.

За даними урядових документів, із кінця січня постачання нафти до Словаччини та Угорщини було зупинене, що створило ризики для стабільної роботи нафтопереробної галузі.

Уряд вирішив запровадити надзвичайний режим у нафтовому секторі з 19 лютого до 30 вересня цього року. Одночасно було ухвалене рішення про використання стратегічних запасів нафти на прохання нафтопереробного заводу Slovnaft.

«Щоб забезпечити цей перехідний період до відновлення безперебійних поставок нафти на словацький ринок, Slovnaft звернувся з проханням про випуск надзвичайних запасів нафти в обсязі 250 000 тонн, що, за його даними, покриє щонайменше місяць роботи нафтопереробного заводу в мінімальному режимі, зберігаючи безперебійне постачання на словацький ринок», – йдеться в урядовому документі.

Очікується, що альтернативні поставки нафти до Словаччини здійснюватимуться через нафтопровід Adria, який починається в Хорватії. За попередніми оцінками, перші обсяги сировини можуть надійти протягом 20–30 днів.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова має надати додаткові роз’яснення щодо ситуації на пресконференції після засідання уряду. Влада країни наголошує, що вжиті заходи мають забезпечити безперервну роботу енергетичного сектору та стабільність внутрішнього ринку на період відновлення поставок.

Раніше Хорватія відмовилася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що країни ЄС більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи. Із відповідною ініціативою до Загреба зверталися Будапешт і Братислава, однак хорватська сторона наголосила на необхідності поступової відмови Європи від російської нафти.

 

Теги: нафта Словаччина криза

