Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву
5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини
НБУ: Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України

Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

За інформацією Ощадбанку, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини. У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту.

«Інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ «Ощадбанк». Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур», – йдеться у заяві.

Нацбанк наголошує: «Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу».

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

