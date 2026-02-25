Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
Брюссель створив новий інструмент кредитної підтримки регіонів біля України
фото з відкритих джерел

EastInvest Facility має спростити доступ до кредитів і залучити щонайменше 28 млрд євро інвестицій у східні прикордонні території

Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Нова платформа має полегшити доступ держав-членів до кредитної підтримки та консультацій для стимулювання економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки. Ініціатива стала ключовим елементом стратегії для східних регіонів ЄС, яку Єврокомісія схвалила минулого тижня.

EastInvest Facility об’єднає Групу Європейського інвестиційного банку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Північний інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та національні банки розвитку з дев’яти країн: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. Очікується, що механізм забезпечить щонайменше 28 млрд євро приватних і державних інвестицій.

За даними Єврокомісії, створення спеціалізованої платформи дозволить краще координувати роботу фінансових інституцій, підвищити взаємодоповнюваність проєктів та забезпечити синергію інвестиційних програм у прикордонних регіонах. Механізм також надаватиме кредитну й консультаційну підтримку місцевим органам влади та організаторам проєктів.

Запуск EastInvest Facility відбудеться під час заходу високого рівня у Брюсселі, який проведе виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Рафаель Фітто. Участь у події візьмуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка ЄІБ Надія Кальвіньо та представники урядів зацікавлених країн. Під час заходу фінансові установи підпишуть декларацію про наміри щодо створення механізму.

До слова, Євросоюз уже надавав їм фінансову та технічну підтримку, однак нова ініціатива має посилити інвестиції в інфраструктуру, економічну стійкість і безпеку цих територій.
 

Читайте також:

Теги: Європа кордон Білорусь росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль підготував мережу для диверсій у країнах НАТО
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
Вчора, 16:13
Аделія Петросян посіла шосте місце на Олімпіаді
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
20 лютого, 09:57
Зарубін налагодив механізм виведення грошей з України до РФ через підконтрольні офшорні та російські компанії
В Україні арештовано активи російського олігарха, який фінансує війну
19 лютого, 15:02
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
17 лютого, 15:05
Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази
Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб
14 лютого, 16:16
Німеччина закликала РФ відмовитися від надвимог щодо України і шукати компроміси
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
10 лютого, 17:21
Оновлена версія УМПБ-5 отримала змінений корпус і іншу форму крила
РФ представила модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5
9 лютого, 10:09
З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Санкційна ілюзія: російська нафта йде морем більше, ніж будь-коли
Санкційна ілюзія: російська нафта йде морем більше, ніж будь-коли
5 лютого, 11:00

Політика

ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua