ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною

EastInvest Facility має спростити доступ до кредитів і залучити щонайменше 28 млрд євро інвестицій у східні прикордонні території

Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Нова платформа має полегшити доступ держав-членів до кредитної підтримки та консультацій для стимулювання економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки. Ініціатива стала ключовим елементом стратегії для східних регіонів ЄС, яку Єврокомісія схвалила минулого тижня.

EastInvest Facility об’єднає Групу Європейського інвестиційного банку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Північний інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та національні банки розвитку з дев’яти країн: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. Очікується, що механізм забезпечить щонайменше 28 млрд євро приватних і державних інвестицій.

За даними Єврокомісії, створення спеціалізованої платформи дозволить краще координувати роботу фінансових інституцій, підвищити взаємодоповнюваність проєктів та забезпечити синергію інвестиційних програм у прикордонних регіонах. Механізм також надаватиме кредитну й консультаційну підтримку місцевим органам влади та організаторам проєктів.

Запуск EastInvest Facility відбудеться під час заходу високого рівня у Брюсселі, який проведе виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Рафаель Фітто. Участь у події візьмуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка ЄІБ Надія Кальвіньо та представники урядів зацікавлених країн. Під час заходу фінансові установи підпишуть декларацію про наміри щодо створення механізму.

До слова, Євросоюз уже надавав їм фінансову та технічну підтримку, однак нова ініціатива має посилити інвестиції в інфраструктуру, економічну стійкість і безпеку цих територій.

