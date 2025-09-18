Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні

За словами президента США, «стосунки між Путіним і Зеленським жахливі»

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні. В інтерв’ю для Fox News Трамп поділився своїми думками про поточну ситуацію і взаємодію між лідерами Росії та України, передає «Главком».

«Я розчарований Путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше», – сказав Трамп.

Він додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру, однак ситуація стала набагато складнішою, ніж він очікував.

За словами президента США, «стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, вони реально ненавидять один одного».

«Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення», – зазначив Трамп, висловивши надію на можливість знайти мирне розв’язання ситуації.

Нагадаємо, під час пресконференції з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером очільник США повторив свої слова. Трамп сподівався, що завершити російсько-українську війну буде простіше, зокрема через його відносини з Путіним.

«Він мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті», – сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом раніше.

Трамп також зазначив, що під час розмов із Путіним обговорював ситуацію в Україні і вважає, що Кремль ніколи б не діяв так, як діє зараз, якби поважав керівництво США.