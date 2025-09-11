Головна Країна Події в Україні
В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів
В Донецьку є прильоти по окупаційній армії
фото з відкритих джерел

Після вибухів у центральних районах Донецька виникли проблеми з електропостачанням

У ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Російські пропагандистські та місцеві телеграм-канали пишуть, що у Донецьку пролунали сильні вибухи, після яких у центральних районах виникли проблеми з електропостачанням.

Як пишуть у мережі, окупований Донецьк атакували ракети із РСЗВ Himars. Крім того, за попередньою інформацією, є ураження по військовим силам РФ.

Раніше окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як стало відомо, в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

Нагадаємо, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

Теги: вибух Донецьк окуповані території

