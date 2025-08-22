McDonald's реагує на скарги клієнтів і зменшує ціни у США

Популярна мережа McDonald's працює над покращенням доступності своїх страв після того, як споживачі почали нарікати на зростання цін у меню ресторанів

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила знизити ціни на вісім популярних комбо-меню в США, щоб відреагувати на масові скарги клієнтів щодо зростання вартості страв. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з домовленістю з франчайзі, ціни на комбо-меню будуть на 15% нижчими, ніж вартість окремих страв. Зміни торкнуться таких позицій, як «Біг-Мак», «Чізбургер», «Чікен МакНаггетс» та інших. Акція розпочнеться у вересні та триватиме до початку 2026 року.

Рішення було ухвалено після падіння продажів, оскільки багато клієнтів, особливо з низьким рівнем доходу, почали відмовлятися від походів у McDonald's через високі ціни. Генеральний директор компанії Кріс Кемпчинські визнав, що комбо-меню вартістю понад $10 «негативно вплинули на сприйняття цінності бренду».

Видання The Wall Street Journal пише, що McDonald's і його франчайзи у США погодилися утримати вартість восьми популярних комбо-наборів на 15% нижчою за суму цін окремих позицій. Мережа також пропонуватиме сніданки за $5 і спеціальні комбо-набори Big Mac і McNugget за $8 наприкінці цього року, рекламуючи їх як Extra Value Meals.

Цей крок частина зусиль мережі з відновлення репутації як доступного закладу, яка постраждала через фінансову скруту споживачів. McDonald's заявив, що нове меню McValue допомагає, але багато споживачів, як і раніше, вважають, що ціни у популярній мережі загалом занадто високі.

Ресторани, особливо мережі швидкого харчування, зазнають труднощів із залученням клієнтів, стомлених інфляцією і невпевнених в економіці США. За даними маркетингової компанії Black Box Intelligence, відвідуваність ресторанів у США цього року знизилася на 1,7%, а ресторанів швидкого харчування – на 2,7%.

Квартальні продажі McDonald's у США зросли в останньому кварталі після двох кварталів падіння.

