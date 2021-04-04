У Лаосі перекинулася яхта з експрезидентом, є жертви

Яхта потрапила в шторм

На озері Нам Нгум недалеко від столиці Лаосу Вьєнтьяна перекинулася яхта з 12 пасажирами. На судні перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон.

Повідомляється про чотирьох жертв, пише агентство «Синьхуа».

Зазначається, що яхта потрапила в шторм. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Сам Сайнясон, його молодший син і двоє дочок врятовані. Ексглаву держави доставили в госпіталь.

Озеро Нам Нгум розташоване приблизно в 60 кілометрах на північ від В'єнтьяна і є місцем відпочинку столичних жителів у вихідні.

До слова, цього тижня в авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер.

Також повідомлялося, що у Британії 80-метровий суховантаж перекрив бухту Літтлхемптона.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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