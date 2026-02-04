У Лівії вбито сина Каддафі – Reuters

У 2015 році лівійський суд заочно засудив Саїфа аль-Іслама до смертної кари за придушення мирних протестів під час революції 2011 року

Найвідоміший син покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, Саїф аль-Іслам Каддафі, був убитий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У середу офіс генерального прокурора Лівії повідомив, що слідчі та судові медики оглянули тіло Саїфа аль-Іслама Каддафі у вівторок і встановили, що він помер від вогнепальних поранень. У заяві відомство додало, що працює над встановленням підозрюваних та вживає необхідних заходів для порушення кримінальної справи.

Хоча Саїф аль-Іслам добре відомий у цій північноафриканській країні, особливо завдяки своїй ролі у формуванні політики до 2011 року, останніми роками його публічна популярність знизилася.

У 2015 році лівійський суд заочно засудив Саїфа аль-Іслама до смертної кари за придушення мирних протестів під час революції 2011 року, яка поклала кінець правлінню його батька. Він також був попередньо звинувачений Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності, і його адвокати не змогли закрити цю справу.

У 2021 році Саїф аль-Іслам зареєструвався як кандидат у президенти на виборах у грудні, які в результаті провалилися через політичну безвихідь.

Муаммар Каддафі – диктатор Лівії в 1969-2011 роках, також один із найбагатших людей усіх часів. Муаммар Каддафі неодноразово виганяв десятки тисяч своїх співплеменців, переважно єгиптян і «палестинських» арабів, а також декілька десятків тисяч етнічних африканців. Вигнання супроводилося публічним лінчуванням лівійськими арабами темношкірого населення і масовими погромами. 17 лютого 2011 року розпочалися головні політичні протести проти уряду Каддафі. Протягом наступних тижнів, попри жорсткий опір уряду, ці протести щоразу більше розросталися. В кінці лютого країна потонула в хаосі, а кількість загиблих під час повстань наближалася до тисячі осіб. 27 червня 2011 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Муаммара Каддафі разом із його сином, а також голови розвідки, звинувативши їх у злочинах проти людяності впродовж громадянської війни в Лівії. Довгий час він переховувався. 20 жовтня 2011 року Муаммар Каддафі, якого захоплено в місті Сирт, помер від поранень.

Раніше Ганнібал Каддафі, наймолодший син покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі, був звільнений після майже десятирічного ув'язнення без суду в Лівані за зникнення шиїтського мусульманського священнослужителя.