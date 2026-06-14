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«Війна повертається туди, звідки й прийшла». Зеленський підтвердив удари по об'єктах у РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Війна повертається туди, звідки й прийшла». Зеленський підтвердив удари по об'єктах у РФ
Зеленський: Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій
колаж: glavcom.ua

Президент України відзначив успішні результати далекобійних ударів по паливній інфраструктурі

Протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ, пише «Главком».

Одним із найголовніших успіхів стало ураження стратегічного паливного об'єкта в Ярославському регіоні Росії, що розташований на відстані понад 700 км від державного кордону України.

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«Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону – у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора», – зазначив Зеленський.

Окрім операції СБУ, успіху на території ворога досягли й безпосередньо воїни Збройних Сил України. Сили оборони успішно відпрацювали по військово-промисловому комплексу в Тульській області.

«Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії – по підприємству «Азот», від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин. У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України», – підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що Київ неодноразово пропонував керівництву РФ усі можливі дипломатичні формати перемовин для досягнення справедливого миру, проте відповіддю Кремля ставало лише продовження терору та спроби розширити лінію фронту.

«Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити», – зауважив Зеленський.

За словами глави держави, повернення війни на територію агресора є абсолютно логічним наслідком дій Москви, адже Україні потрібен мир.

Нагадаємо, у неділю, 14 червня 2026 року, Ярославська область Російської Федерації опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів. Головною ціллю повітряного удару стало місто Рибінськ, яке є великим промисловим та стратегічним центром регіону.

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Теги: Володимир Зеленський росія безпілотник

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