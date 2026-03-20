РФ може заробити на війні в Ірані сотні мільярдів доларів – Spiegel

Якщо конфлікт триватиме до кінця вересня, то Москва отримає надприбуток у понад $250 млрд

Війна на Близькому Сході може принести Російській Федерації до $250 млрд додаткового доходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Фахівці аналітичного центру при Київській школі економіки змоделювали три сценарії розвитку подій залежно від тривалості конфлікту.

Швидка війна

Конфлікт на Близькому Сході триватиме до середини квітня. Навіть за умови короткого конфлікту Росія заробить додаткові $84 млрд. Ціни на нафту підскочать до $100 за барель, а державні доходи Кремля зростуть на $45 млрд.

Затяжний конфлікт

Конфлікт на Близькому Сході триватиме до кінця травня. Тимчасовий зліт цін на нафту до $140 принесе РФ додаткові $161,3 млрд. Загальні доходи від експорту енергоносіїв зростуть на 135% порівняно з довоєнними прогнозами.

Велика війна

Конфлікт на Близькому Сході триватиме до кінця вересня. Це найгірший варіант, за якого ціни можуть сягнути $150-200 за барель. Росія отримає надприбуток у $252,4 млрд. Це більше, ніж РФ заробила у 2022 році, а податкові надходження до бюджету агресора зростуть майже вчетверо.

Експерти наголошують на критичній важливості стабільності в регіоні для безпеки всієї Європи. «З погляду європейської політики безпеки, прохід через Ормузьку протоку має бути відновлений якомога швидше, незважаючи ні на що», – зазначає співавтор дослідження, директор Центру геоекономіки KSE Бенджамін Хільгеншток.

Економісти підкреслюють, що зростання доходів Москви безпосередньо загрожує Україні, оскільки ці ресурси дозволяють РФ продовжувати агресію. Прогнозовані надприбутки Кремля значно перевищують обсяги західної допомоги Києву.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном. Політики висловили глибоке занепокоєння з приводу ескалації конфлікту та закликали Іран до негайного припинення погроз, встановлення мін, здійснення дронових та ракетних атак та інших спроб перекрити протоку для торгового судноплавства, а також дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.