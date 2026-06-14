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Британія затримала нафтовий танкер тіньового флоту РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Британія затримала нафтовий танкер тіньового флоту РФ
Велика Британія перехопила судно Smyrtos
фото: ГУР

Бійці Королівської морської піхоти та спецслужби Сполученого Королівства взяли під контроль підсанкційне судно Smyrtos

У ніч проти 14 червня 2026 року Збройні сили Великої Британії спільно з агентами Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) перехопили та затримали великий нафтовий танкер Smyrtos, який входить до складу російського тіньового флоту і використовувався Москвою для обходу міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Перехоплення підсанкційного танкера розгорталося як повноцінна військова спецоперація і тривало понад шість годин у межах територіальних вод Сполученого Королівства. Абордажні групи Королівської морської піхоти здійснили висадку на палубу Smyrtos безпосередньо під час його руху.

Для прикриття та забезпечення успіху операції Міністерство оборони Великої Британії задіяло значний повітряний та морський компонент:

  • Повітряна підтримка: залучалися гвинтокрили Морської авіаційної групи (Chinooks, Merlin Mk4 та Wildcat), а також розвідувальний літак Королівських ВПС (RAF) P-8 Poseidon, який відстежував траєкторію судна.
  • Морська підтримка: безпосереднє блокування танкера здійснювали бойові кораблі Королівського флоту – фрегат HMS Sutherland та мінний шукач HMS Ledbury.

Танкер Smyrtos є частиною так званого тіньового флоту, який Російська Федерація створила з залученням підставних компаній та офшорних юрисдикцій для таємного транспортування сирої нафти в умовах чинних цінових обмежень та ембарго. Такі судна зазвичай курсують із вимкненими транспондерами, застарілими технічними ліцензіями та без належного міжнародного страхування.

Після завершення абордажу російський танкер був оперативно відбуксирований на спеціальну охоронювану якірну стоянку поблизу південного узбережжя Англії. Наразі там розпочалися масштабні слідчі дії. Окрім роботи детективів, профільні фахівці проводять ретельну технічну перевірку судна на предмет безпекових та екологічних ризиків, адже зношеність тіньових нафтовозів створює пряму загрозу масштабного розливу нафтопродуктів у Ла-Манші.

У Міністерстві оборони Великої Британії окремо наголосили, що всі вжиті заходи щодо судна Smyrtos у територіальних водах країни були проведені у суворій відповідності до норм як національного законодавства, так і міжнародного морського права.

Нагадаємо, окружний суд шведського міста Істад визнав правомірним арешт підсанкційного балкера Caffa і постановив, що судно може бути передане українським правоохоронним органам. 

За словами прокурора Гокана Ларссона, рішення ухвалили 4 червня. Власник судна – компанія Caffa Shipping Limited – раніше оскаржувала арешт, однак суд відхилив ці заперечення. Тепер у компанії є три тижні на подачу апеляції.

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Теги: флот РФ Велика Британія

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