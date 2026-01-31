Головна Світ Соціум
У Молдові стався блекаут

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Молдові стався блекаут
колаж: glavcom.ua

У Молдові стався збій електроенергії через критичну ситуацію в українській мережі

У суботу, 31 січня 2026 року, о 10:42 ранку Республіка Молдова опинилася в стані масштабного блекауту. Слідом за енергетичним колапсом в Україні, молдовська енергосистема не витримала різкого перепаду напруги, що призвело до аварійного відключення ключових ліній електропередач. Інформацію про системну аварію офіційно підтвердив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту (Dorin Junghietu). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Доріна Жунгієту.

За попередніми даними, дестабілізація почалася через критичні проблеми в електромережі України, яка тісно інтегрована з молдовською. О 10:42 ранку зафіксовано різке падіння напруги на стратегічній лінії Isaccea–Vulcănești–MGRES.

«О 10.42 ранку впала напруга на лінії Isaccea-Vulc ănešti-MGRES, що спричинило пошкодження відключення електросистеми», – повідомили в Міністерстві енергетики Молдови.

Оператор електротранспортної системи Moldelectrica негайно розпочав аварійно-відновлювальні роботи.

Міський голова Кишивева Іон Чебан повідомив, що ситуація з відключеннями вже під контролем місцевої влади.

«У більшості секторів Кишинева сталося відключення електроенергії. Ми терміново зібрали відповідальних осіб, щоб вони оцінили ситуацію і підключили генератори там, де це необхідно. Ми просимо поліцію виїхати на перехрестя і регулювати рух там, де не працюють світлофори, а також надати пояснення ситуації відповідальних співробітників. У багатьох районах тролейбуси не ходять. Ми просимо громадян зберігати спокій», – зазначив Чебан.

«Відключення електрики пов'язане з метеоумовами», – повідомляє Національний центр управління кризами.

Також повідомляється, що електроенергія відсутня в багатьох районах країни. У багатьох населених пунктах придністровського регіону також спостерігається відключення електрики.

Нагадаємо, столична підземка тимчасово припинила перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів. Наразі поїзди не курсують на жодній із гілок, а ескалатори вимкнені для запобігання аварійним ситуаціям. 

Теги: Молдова блекаут електроенергія

