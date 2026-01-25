«Винна влада». Як Кремль через ботоферми маніпулює темою опалення та електрики

Кияни грають у шахи в одному з пунктів обігріву у столиці після масованого обстрілу РФ

Росія продовжує інформаційну кампанію, мета якої – перекласти відповідальність за відсутність тепла та електроенергії в Україні з РФ на українську владу, пише «Главком».

За даними громадської організації Cat-UА, щонайменше з 19 січня у соцмережах активізувалася російська мережа ботів, яка поширює заклики до протестів і намагається переконати українців, що саме влада нібито винна у проблемах з теплопостачанням.

Основний меседж цих вкидів зводиться до тверджень про «корумповану владу», яка «вкрала гроші» і «могла все зробити, але не зробила». Для цього активно використовуються згенеровані штучним інтелектом відео, які імітують «праведний гнів» звичайних громадян або військових. Такі ролики масово поширюються в соцмережах і набирають сотні тисяч та мільйони переглядів.

Паралельно з цим, як повідомляє Центр протидії дезінформації, в інформаційному просторі поширюється ще один наратив про нібито «експорт Україною електроенергії до Європи» під час відключень світла.

У Центрі наголошують, що Україна не продає електроенергію за кордон, а вся доступна генерація спрямовується виключно на внутрішні потреби. Відео з картами та графіками, які гуляють мережею, свідомо плутають технічні перетоки в межах європейської енергомережі ENTSO-E з комерційним експортом, вводячи людей в оману.

Повідомляється, що мета таких інформаційних атак – викликати обурення всередині країни, підірвати довіру до української влади, посварити регіони між собою та створити ілюзію нестабільності.

У російських соцмережах нині активно просувається теза про те, що Україна «ось-ось посиплеться», і її потрібно лише «дотиснути», аби змусити прийняти умови Росії.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.