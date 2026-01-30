«Людей без світла ми не залишимо». Журналісти показали один день роботи енергетиків ДТЕК

Ремонтна бригада розчищає новий трансформатор від снігу і льоду перед тим, як встановити його на підстанцію

«Загалом ми працюємо коли як. Буває, що по 10, буває по 14 годин на добу», – розповів енергетик ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК працюють по 10-14 годин на добу усуваючи аварії в енергосистемі. Про це йдеться в матеріалі «Української правди».

Журналісти УП провели добу з енергетиками ДТЕК, які працюють по 10-14 годин на добу повертаючи людям світло.

«Загалом ми працюємо коли як. Буває, що по 10, буває по 14 годин на добу. Викликів багато, аварій багато. Я світло бачу лише на роботі – у мене вдома його нема. Можуть будинки через дорогу світитися. І ми навіть можемо бути в одній групі. Але зараз групи не діють. Світло дають, як і кому можуть», – розповів енергетик ДТЕК Володимир.

Зазначається, що заміна трансформатора з початку повномасштабного вторгнення була не пересічним явищем і такі роботи енергетики проводили раз на декілька тижнів.

Однак з початку 2026 року в Києві може бути декілька таких випадків на добу.

«Ви не думайте, що ми так все кинемо. Ні. Ніхто звідси не поїде, поки обладнання не запустимо. Людей без світла ми не залишимо», – підкреслюють енергетики.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 1,2 млн родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.