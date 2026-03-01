Головна Світ Політика
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
фото: Reuters

Раніше про смерть Хаменеї повідомили США та Ізраїль

Кілька іранських державних ЗМІ підтверджують смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, пише «Главком».

«Верховний лідер Ірану досяг мученицької смерті», – повідомила державна телерадіокомпанія IRIB.

Це сталося після того, як США та Ізраїль заявили про вбивство Хаменеї в результаті серії спільних американо-ізраїльських ударів по країні.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

До слова, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у соціальні мережі X написав твіт українською мовою. 

«Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, – це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України», – написав Алі Хаменеї.

Теги: смерть Іран

