Радіоведуча вербувала громадян ПАР воювати за РФ у війні проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Жінка проходить повз рекламний щит із зображенням російського солдата, який бере участь у військових діях в Україні, з написом «Гордість Росії» у Санкт-Петербурзі
фото: AP/Дмитро Ловецький

Південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула завербувала чотирьох чоловіків для участі у війні, трьох з них вдалося затримати

Південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом за звинуваченням у вербуванні чотирьох чоловіків для участі у війні проти України на боці Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поліція Південної Африки інформує, що трьох із завербованих чоловіків вдалося затримати в аеропорту під час спроби сісти на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Правоохоронці вважають, що четвертий чоловік уже встиг виїхати до Росії після того, як його завербувала Мантула.

Нагадаємо, що дочка колишнього президента ПАР Дудузіла Зума-Самбудла обманом вербувала громадян своєї країни та Ботсвани для служби в російській армії, аби ті воювали проти України. Про це розповіли рідні завербованих чоловіків американському інформаційному агентству.

Дудузіла Зума-Самбудла, перебуваючи на посаді депутатки парламенту ПАР, обманом завербувала близько 20 чоловіків, що в липні цього року поїхали до Росії. Дочка колишнього президента запевняла африканців у тому, що в Росії вони «закінчать курси підготовки охоронців», а після цього зможуть працювати в партії її батька Умконто ве сізве.

Ці чоловіки, а саме 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, яких нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту, звернулися до свого президента з проханням. Президент країни Сиріл Рамафоса оголосив про розслідування вербування південноафриканців.

Напередодні, у вербування африканців на війну проти України Дудузіле Зуму-Самбудлу звинуватила її зведена сестра Зума-Мнукубе. Вона заявила, що посадовиця обманула 17 громадян ПАР, які тепер перебувають у складі російської армії. За її свідченнями, серед них є 8 членів її родини. Тоді депутатка дала свідчення під присягою та заперечила вербування людей до Росії. Проте вона все ж таки підтвердила, що чоловіки поїхали до РФ для «навчання» на охоронців для роботи в партії її батька.

Теги: армія росія Південно-Африканська республіка

