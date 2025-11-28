У МЗС Данії працює спеціальна людина для моніторингу заяв Трампа

Щоранку о 7:00 уряд отримує детальний звіт про висловлювання Трампа

Міністерство закордонних справ Данії впровадило нову посаду нічного вартового, який щодня стежить за заявами президента США Дональда Трампа, пише «Главком».

Основне завдання цієї посади – моніторинг всіх публічних висловлювань американського лідера, зокрема щодо Гренландії, і підготовка термінових звітів для уряду Данії.

Щоранку о 7:00 уряд отримує детальний звіт про висловлювання Трампа, а в разі критично важливих заяв, реагування має бути здійснене ще до початку робочого дня. Запровадження такого моніторингу є частиною більш широкої стратегії Данії для швидшого реагування на можливі агресивні сигнали з боку США.

Зокрема, у посольстві Данії в Вашингтоні кількість співробітників, що займаються комунікацією з громадськістю, була подвоєна. Кадрові посилення також відбулися в Представництві Гренландії та у Північноатлантичному відділі канцелярії прем'єр-міністра.

Данські експерти, зокрема старший дослідник Данського інституту міжнародних досліджень Расмус Сіндінг Сондергаард, підкреслюють, що інтерес Трампа до Гренландії залишається серйозною загрозою для Данії, адже посол США в країні має прямий мандат на реалізацію політики президента США.

До слова, у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау.