США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка

Зі списків американських обмежень також були вилучені члени родини політика та його близькі соратники

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку відстороненого президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Із санкційного списку США також були вилучені члени родини Додіка та його близькі соратники. Зокрема, американським санкціям більше не підлягає понад десяток компаній, повʼязаних з оточенням Додіка.

Загалом зі списку було вилучено 48 фізичних та юридичних осіб. Їх було внесено за дестабілізацію ситуації в Боснії і Герцеговині та підрив Дейтонських мирних угод.

Нагадаємо, парламент Республіки Сербської, який входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку, офіційно визнавши відставку свого попереднього лідера, проросійського націоналіста Мілорада Додіка, якого раніше суд відсторонив від політичної діяльності.

18 жовтня парламент країни призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою. Трішич Бабич, яка вважається близькою соратницею Додіка, обійматиме цю посаду протягом одного місяця. Це рішення стало першим офіційним визнанням того, що Мілорад Додік залишає свою посаду. Нові президентські вибори в Республіці Сербській призначені на 23 листопада.

Після призначення тимчасової очільниці, парламент Республіки Сербської також скасував низку сепаратистських законів, які були ухвалені за останній рік. Ці кроки відбулися після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Мілорад Додік, відомий своєю проросійською позицією та виступами за вихід РС зі складу Боснії і Герцеговини, раніше відмовлявся йти у відставку і продовжував виконувати обов’язки президента. Наразі він оскаржує рішення суду в конституційному суді.