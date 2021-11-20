У Нідерландах ковід-протест завершився стріляниною і сутичками (фото)

У Роттердамі протест проти коронавірусних обмежень переріс у заворушення

В ході заворушень у Роттердамі постраждали семеро людей

У Роттердамі протест проти коронавірусних обмежень переріс у заворушення. Поліції довелося зробити попереджувальні та прицільні постріли. Про це повідомляє Reuters.

В ході заворушень постраждали семеро людей, понад 20 заарештовано. Натовпи бунтівників палили автомобілі, запускали феєрверки та кидали каміння в поліцію вчора ввечері.

Поліція відповіла попереджувальними пострілами та водометами.

«Поліція була змушена витягнути зброю і навіть стріляти прицільно. Це була оргія насильства. Я не можу придумати іншого способу описати це», – сказав мер Ахмед Аббалеб.

Міністр юстиції Ферд Грапперхаус назвав «огидним» насильство проти поліції та пожежників.

«Право на протест дуже важливе в нашому суспільстві, але те, що ми бачили минулої ночі, було просто злочинною поведінкою», – заявив він.

Протестувальники виступали проти обмежень, які наказують закладам громадського харчування та продуктовим закриватися раніше 20:00, більшості людей перейти на віддалений режим роботи, а також повертають необхідність дотримуватися дистанції півтора метра і не збиратися вдома групами більше чотирьох осіб.

Раніше у Гаазі відбулися масові протести проти карантинних обмежень.

стало відомо, що у Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca.

Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок.

Право на її отримання мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.

Також у Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб.

Нагадаємо, на початку жовтня у Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень.Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження.

До слова, в Україні та Молдові антивакцинатори використовували схожі плакати.