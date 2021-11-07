У Нідерландах відбулися масові протести проти коронавірусних обмежень
Демонстранти в Гаазі виступали проти використання посвідчень про вакцинацію та QR-кодів, які, на їхню думку, розділяють суспільство
У Гаазі, Нідерланди, відбулися масові протести проти карантинних обмежень. Про це повідомляє NOS.
«Кілька десятків тисяч демонстрантів зібралися в Гаазі, щоб висловити протест проти карантинних заходів», – йдеться у повідомленні.
Демонстранти в Гаазі виступали проти використання свідчень про вакцинацію та QR-кодів, які, на їхню думку, поділяють суспільство.
November 7, 2021
За даними поліції, акція протесту була в основному мирною, але деякі пікетники кидали феєрверки та вигукували лайки на адресу поліцейських.
Раніше стало відомо, що у Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca.
Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок.
Право на її отримання мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.
Також у Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб.
Нагадаємо, на початку жовтня у Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень.Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження.
До слова, в Україні та Молдові антивакцинатори використовували схожі плакати.