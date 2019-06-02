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    У світі

    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку

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    Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року, тоді було 29,5 градусів - У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року, тоді було 29,5 градусів

    Стовпчик термометра піднявся до +31 градуса

    У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 31 градуса тепла і досягли рекордного рівня.

    Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року, тоді було 29,5 градусів, повідомляє «Укрінформ».

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    Щоб врятуватися від спеки, люди від самого ранку вирушили на море в Гаагу, чим спричинили великі затори на дорогах.

    При цьому через велику кількість охочих потрапити на море деякі в’їзди на пляж перекрили. Усі парковки біля моря заповнені велосипедами, скутерами, мотоциклами та автівками.

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    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
    У Нідерландах зафіксували рекордну спеку

    За прогнозами синоптиків, спека спаде вже завтра до +21 градуса.

    Як повідомлялося, в Україні наступний тиждень почнеться з контрастів: шквали, гроза, град і +32.

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