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    У Нідерландах виявили перший випадок зараження віспою мавп

    У Нідерландах виявили перший випадок зараження віспою мавп

    Вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани

    У Нідерландах підтвердили перший випадок захворювання «віспою мавп». Про це повідомляє NOSіз посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

    «Сьогодні у Нідерландах вперше діагностували зараження «віспою мавп», – йдеться у повідомленні.

    Водночас у RIVM вважають, що в Нідерландах можуть бути інфіковані значно більше людей.

    Наразі тривають дослідження. Національний інститут охорони здоров’я зазначає, що вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани.

    Віспа мавп – рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів, однак деякі можливі ускладнення.

    Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у спині та м'язах, а також загальним станом слабкості. Потім жар спадає і можуть з'явитися висипання – спочатку, як правило, на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях і стопах. Висипання можуть дуже сильно свербіти, згодом на їх місці залишаються шрами.

    Експерти UKHSA будуть зв'язуватися з людьми, які могли перебувати у тісному контакті із зараженим, щоб надати інформацію та медичні рекомендації.

    Раніше фахівці додали до побічних ефектів проиковідної вакцини AstraZeneca рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре.

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    Теги: Нідерланди інфекція вірус
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    У Нідерландах виявили перший випадок зараження віспою мавп