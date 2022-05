У Нідерландах виявили перший випадок зараження віспою мавп

У Нідерландах підтвердили перший випадок захворювання «віспою мавп». Про це повідомляє NOS із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

«Сьогодні у Нідерландах вперше діагностували зараження «віспою мавп», – йдеться у повідомленні.

Водночас у RIVM вважають, що в Нідерландах можуть бути інфіковані значно більше людей.

Наразі тривають дослідження. Національний інститут охорони здоров’я зазначає, що вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани.

Віспа мавп – рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів, однак деякі можливі ускладнення.

