У Нідерландах виявили перший випадок зараження віспою мавп
Вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани
«Сьогодні у Нідерландах вперше діагностували зараження «віспою мавп», – йдеться у повідомленні.
Водночас у RIVM вважають, що в Нідерландах можуть бути інфіковані значно більше людей.
Наразі тривають дослідження. Національний інститут охорони здоров’я зазначає, що вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани.
Віспа мавп – рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів, однак деякі можливі ускладнення.
Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant.— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 20, 2022
Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts. pic.twitter.com/ptGbQ9jAPf
Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у спині та м'язах, а також загальним станом слабкості. Потім жар спадає і можуть з'явитися висипання – спочатку, як правило, на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях і стопах. Висипання можуть дуже сильно свербіти, згодом на їх місці залишаються шрами.
Експерти UKHSA будуть зв'язуватися з людьми, які могли перебувати у тісному контакті із зараженим, щоб надати інформацію та медичні рекомендації.
Раніше фахівці додали до побічних ефектів проиковідної вакцини AstraZeneca рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре.