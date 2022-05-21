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    В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

    Висипання на тілі &ndash; основні симптоми віспи мавп - В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп
    Висипання на тілі – основні симптоми віспи мавп
    фото з відкритих джерел

    Віспа мавп – рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми

    МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні Іхілов знаходиться пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий віспою мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі. Про це повідомляє Newsru.il.

    30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке. На сьогодні випадки виявлення цього захворювання реєструвалися у Великобританії, Іспанії, Бельгії, Франції, Швеції, Італії, Австралії, Канаді та в інших країнах.

    Віспа мавп – рідкісна вірусна інфекція, вона передається і між людьми. Більшість людей одужують протягом кількох тижнів, однак деякі можливі ускладнення.

    Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у спині та м'язах, а також загальним станом слабкості. Потім жар спадає і можуть з'явитися висипання – спочатку, як правило, на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях і стопах. Висипання можуть дуже сильно свербіти, згодом на їх місці залишаються шрами.

    Експерти UKHSA будуть зв'язуватися з людьми, які могли перебувати у тісному контакті із зараженим, щоб надати інформацію та медичні рекомендації.

    Раніше фахівці додали до побічних ефектів проиковідної вакцини AstraZeneca рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре.

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    Теги: здоров'я Ізраїль інфекція
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    В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп