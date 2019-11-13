Трамп заявив, що готовий зустрічатися з диктаторами



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Президент США Дональд Трамп

«Що б там не було, але щоб було добре для Сполучених Штатів», - заявив глава Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрічатися з усіма світовими лідерами, в тому числі і диктаторських режимів, якщо від цього буде «добре» американцям.

Про це він заявив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє The Hill.

«Коли я зустрічаюся з лідерами країн, які прибувають - королями, королевами, прем'єрміністрами, президентами та диктаторами - я зустрічаюся з ними всіма... Хто хоче приїхати? Диктатори - це нормально. Приїжджайте. Що б там не було, але щоб було добре для Сполучених Штатів», - заявив глава Білого дому.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про «особливі» відносини з Трампом.

Раніше Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. За даними дипломатичних джерел ЗМІ, своє запрошення диктатор КНДР висловив в серпневому листі американському лідеру.

У вересні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб відновити переговори про денуклеаризацію.