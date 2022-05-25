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    Hyundai відкликав 281 тис. автомобілів: названо причину

    При аварійному гальмуванні деталь, що фіксує ремінь безпеки, може просто вибухнути - Hyundai відкликав 281 тис. автомобілів: названо причину
    При аварійному гальмуванні деталь, що фіксує ремінь безпеки, може просто вибухнути
    фото: Hyundai

    Система дала збій відразу у декількох моделей Hyundai

    Випадки мимовільного вибуху натягувачів із подальшим розльотом уламків були зафіксовані у США та Сінгапурі. З'ясувалося, що при аварійному гальмуванні деталь, що фіксує ремінь безпеки, може просто вибухнути, травмуючи водіїв та пасажира.

    У конструкції натягувача (переднатягувач ременя) є піропатрон. У разі аварії електронний блок керування дає команду газогенератору і той провокує вибух піропатрона. Газ, що утворився в результаті, запускає натягувач, який дозволяє ременю щільніше притиснути людину до крісла.

    Ця нескладна система дала збій відразу у декількох моделей Hyundai: Accent 2019-2022 років, Elantra 2021-2023 років та Elantra 2021-2022 років. Ці автомобілі будуть відкликані в США та Канаді, крім того, буде проведено розслідування щодо Venue та Genesis GV70/GV80. Останні також мали проблему з натягувачем ременя – відповідні відгуки надійшли ще 2021 року.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради відмовилися скасувати запроваджене на час війни пільгове оподаткування пального, однак вирішили таки скасуватти пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів, адже ним зловживали.

    Раніше Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто.

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    Теги: вибух росія окупанти США війна Україна окупація Hyundai #stoprussia
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    Hyundai відкликав 281 тис. автомобілів: названо причину