У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки

У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу
фото з відкритих джерел

Німеччина планує збільшити чисельність армії з 184 тисяч до 270 тисяч військових до 2035 року

У Німеччині Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу. Їх найближчим часом отримають усі громадяни, яким із 1 січня 2026 року виповнилося 18 років. Про це повідомляє Bild, пише «Главком».

Так, у країні фактично стартувала нова модель військової служби. За її допомогою влада планує збільшити чисельність армії. Надалі Бундесвер має намір надсилати близько 12 500 таких листів щотижня.

У листах містяться QR-код і 16-значний код доступу до онлайн-анкети під назвою «Військова служба». Чоловіки зобов’язані заповнити анкету протягом чотирьох тижнів, для жінок участь є добровільною.

У разі ігнорування спочатку надішлють повторний лист рекомендованою поштою. Якщо реакції не буде, може загрожувати штраф до тисячі євро. Анкета містить 14 запитань – про освіту, фізичну підготовку та зацікавленість у службі. Найбільш мотивованих і придатних кандидатів запросять на медичний огляд.

З 1 липня 2027 року через медкомісію мають проходити вже близько 300 тисяч 18-річних чоловіків кожного року народження. Для цього Бундесвер планує відкрити 24 нові центри відбору.

Міністр оборони Борис Пісторіус хоче збільшити чисельність армії з 184 тисяч до 270 тисяч військових до 2035 року.

Як повідомлялось, у Німеччині запровадять штрафи для юнаків, які ігноруватимуть обов’язкові процедури військового обліку. Відповідні норми містить закон про військову службу, який 5 грудня схвалив Бундестаг, а 19 грудня – Бундесрат.

Нагадаємо, німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався.  

Тоді німецькі студенти організували бойкот шкіл та вийшли на демонстрації проти суперечливого закону про військовий обов'язок, що збіглося з обговореннями цього питання у Бундестазі.

Головним гаслом учасників «шкільного страйку» стало: «Ми не хочемо стати гарматним м'ясом». Пропонований закон має на меті збільшити чисельність Бундесверу до 260 тис. військовослужбовців до 2035 року, що вимагає близько 20 тис. новобранців щорічно.

Теги: Німеччина Бундестаг повістка армія

