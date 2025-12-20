Головна Світ Політика
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії

glavcom.ua
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в європейців нібито існує традиція нападати на Росію, яка завжди закінчувалася поразкою

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відзначився черговим скандальним випадом на адресу європейського керівництва. Під час виступу на «антивоєнному» проросійському мітингу в Сегеді він дозволив собі образливе порівняння очільниці європейської дипломатії Каї Каллас із історичними загарбниками, передає «Главком».

Політик, відомий своїми приязними стосунками з російським диктатором Володимиром Путіним, висміяв прагнення Європи протистояти агресії РФ. Орбан заявив, що в європейців нібито існує традиція нападати на Росію, яка завжди закінчувалася поразкою. У цьому контексті він поставив Каю Каллас в один ряд із Адольфом Гітлером та Наполеоном Бонапартом.

З іронією згадуючи попередні невдалі спроби масштабних походів на Москву, Орбан висловив скепсис щодо нинішньої політики ЄС. Він зауважив, що оскільки у Наполеона та Гітлера нічого не вийшло, то тепер черга Каї Каллас спробувати свої сили у цьому питанні. Своїми словами прем’єр Угорщини вкотре підтримав кремлівський наратив, намагаючись виставити дії Євросоюзу як агресію проти РФ.

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. 

Орбан повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним «оголошенню війни» Росії. Угорський політик назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що «цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені росіянами у вигляді репарацій».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Україна повинна стати буферною зоною між Росією та НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, коментуючи своє бачення майбутнього європейської безпеки.

За словами Орбана, Україна має залишатися в ролі буферної держави, якою вона «колись уже була». Він також вважає, що мирна угода передбачатиме територіальні поступки з боку України.

Теги: Віктор Орбан Кая Каллас Адольф Гітлер Угорщина

