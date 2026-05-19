У Сан-Дієго в мечеті підлітки вбили трьох людей і вчинили самогубство

Стрілянина сталася в Ісламському центрі – це найбільша мечеть в окрузі Сан-Дієго

В Ісламському центрі Сан-Дієго, який є найбільшою мечеттю в однойменному окрузі, сталася стрілянина. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Вол на пресконференції повідомив, що двоє підозрюваних, які, ймовірно, були підлітками, вбили трьох чоловіків, серед яких опинився й охоронець релігійної установи. Правоохоронці кваліфікували цю справу як злочину на ґрунті ненависті.

Після розстрілу в мечеті нападники намагалися втекти. Очільник поліції зазначив, що коли офіцери прибули на місце події, вони також зафіксували повідомлення про стрілянину за кілька кварталів звідти – там зловмисники відкрили вогонь по ландшафтному дизайнеру, проте чоловік не постраждав. Згодом обох підозрюваних підлітків знайшли мертвими в автомобілі, який зупинився посеред дороги неподалік. За даними поліції, вони вчинили самогубство.

За даними CNN один з підозрюваних у стрілянині в мечеті Сан-Дієго взяв вогнепальну зброю з дому батьків і залишив передсмертну записку з текстом про расову гордість. Крім того, за словами чиновників, на одній зі зброї, яка була використана під час нападу, були написані мови ненависті.

Зазначається, що Ісламський центр розташований у районі з житловими будинками, торговими центрами, а також ресторанами та ринками близькосхідної кухні. До його кампусу входить школа Аль-Рашид, де викладають арабську мову, ісламознавство та Коран. На кадрах з повітря було зафіксовано, як понад десяток вихованців закладу, тримаючись за руки, евакуювали з парковки центру, оточеної десятками поліцейських автомобілів.

Раніше на півночі від Далласа, у місті Керролтон, сталася стрілянина, жертвами якої стали двоє осіб.

За даними місцевої поліції, 69-річний підозрюваний на ім'я Син Хан Хо відкрив вогонь після зустрічі в торговому центрі K Towne Plaza, розташованому в районі Корейського кварталу. Окрім двох загиблих, ще троє людей отримали поранення, наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Як відомо, у Вашингтоні неподалік від Білого дому 4 травня відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х.

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.