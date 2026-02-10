Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні

У Литві немає розмов щодо скорочення чисельності дислокованих у Литві солдатів США

Міністр оборони Литви Робертас Каунас стверджує, що немає розмов про скорочення чисельності дислокованих в країні американських солдатів

У Литві дислокована бойова група батальйону американських ротаційних сил. І нині не ведуться розмови про скорочення її чисельності. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на заяву міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, це вже цілком ясно. «Конгрес підтримує програму Балтійської ініціативи з безпеки. Литва провела велику роботу щодо пакету заходів підтримки приймаючої країни. Ведуться обговорення про можливість розширення інфраструктури. Співпраця та спілкування з партнерами в Америці йдуть дуже гладко», – додав міністр.

Розмови про скорочення військ почалися після того, як Президент США Дональд Трамп неодноразово пропонував Європі збільшити витрати на оборону, інакше буде розглянуто питання про передислокацію американських військ. При цьому американський президент запевнив, що зобов'язання перед Польщею та Литвою виконуватимуться.

Зауважимо, наразі у Європі дислоковано близько 70 тис. американських військовослужбовців, майже половина з них – у Німеччині. У Литві дислоковано бойову групу батальйону американських ротаційних сил.

Нагадаємо, Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації. Міністерство оборони Польщі представило план формування військового резерву високої готовності, який складатиметься з підготовлених резервістів, здатних оперативно приєднатися до війська у разі потреби.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про зміни у системі формування резерву особового складу польської армії. Йдеться про створення резерву високої готовності, до якого входитимуть військовозобов’язані, що регулярно проходитимуть навчання.

За його словами, разом із професійною армією, силами територіальної оборони та іншими формами служби це дозволить Польщі мати до 500 тисяч військових, готових до швидкої мобілізації.

Також ми писали, що Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви. Центр військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини повідомляє, що у навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини та НАТО, законодавців та експертів з безпеки, які розігрували сценарій, дія якого відбувається у жовтні 2026 року.